Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den Kosova açıklaması: Bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum

Güncelleme Tarihi:

#Aleksandar Vucic#Sırbistan#Kosova
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucicden Kosova açıklaması: Bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 22:01

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Sırbistan’ın Kosova’yı tanımadığı için uluslararası hukuki bağlayıcılığı olan hiçbir belgeye imza atmak istemediğini söyledi.

Haberin Devamı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile dün üzerinde uzlaştıkları “Fransız-Alman Planı” olarak bilinen 11 maddelik anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan anlaşma eki ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Sırbistan’ın Kosova’yı tanımadığı için uluslararası hukuki bağlayıcılığı olan hiçbir belgeye imza atmak istemediğini söyleyen Vucic, "Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum" dedi. Kosova ile sözlü anlaşma yapıldığını belirten Vucic, “Sırbistan, Kosova ile normal ilişkilere sahip olmak istiyor. Seyahat etmek, iş yapmak istiyoruz. 100 metrelik duvarlar altında izole edilmiş bir halde yaşayamazsınız” diye konuştu.

Haberin Devamı

Sırbistan’ın Kosova’yı tanımaya mecbur edilemeyeceğini söyleyen Vucic, ülkesinin Kosova’nın BM üyeliğine ilişkin herhangi bir anlaşma şartını da uygulamayacağını ifade etti. Uygulama eki metninin 12 defa değiştirildiğini ve daha iyi bir anlaşma için mücadele ettiğini söyleyen Vucic, kendileri için önemli olanın Sırbistan’ın AB’ye üyelik yolunda kalması olduğunu açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova’da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması için de anlaşma sağlandığını vurgulayarak bu şekilde Kosovalı Sırpların faaliyetleri için kurumsal bir çerçeve kazanmış olacaklarını belirtti.

“BU KOSOVA VE SIRBİSTAN’IN BİRBİRİNİ FİİLEN TANIMIŞ OLMASI MANASINA GELİYOR”

Dün yapılan toplantıların ardından konuşan Kosova Başbakan Kurti ise, “Sırbistan henüz anlaşmayı imzalamamış olması nedeniyle, bu Kosova ve Sırbistan’ın birbirini fiilen tanımış olması manasına geliyor” ifadelerini kullanmıştı. Kurti, “Ohri’ye daha önce uzlaştığımız üzere anlaşmanın uygulama ekini imzalamaya geldik. Fakat karşı taraf, daha önce de olduğu gibi, anlaşmayı ekiyle birlikte imzalamayı reddetti” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleksandar Vucic#Sırbistan#Kosova

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık