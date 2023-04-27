Sıradan bir parti değiliz

Haberin Devamı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslenen Akşener, “İYİ Parti, sıradan bir parti değildir. İYİ Parti olmasaydı 2018 seçimlerinde, o seçimlerden sonra Meclis’te temsil edilen bir siyasi parti olarak olmasaydık, Meclis çoğunluğu hâlâ AK Parti’nin elinde olurdu” diye konuştu.

BİZ DÜŞMAN MIYIZ

2002’den bu yana Türkiye’yi yöneten bir iktidar olduğunu söyleyen Akşener, “Bu iktidara elbette hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, bizleri gömmekten bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Arkadaş sen kimi gömüyorsun? Sen bu ülkenin her bir kadınının, gencinin, emeklisinin hem iaşesinden, hem güvenliğinden, hem namusunun korunmasından sorumlusun. Sen kendine gel ya, kendine gel. Bu nasıl bir dildir?” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

GENÇ TARIMCIYA VERGİ SÖZÜ

3 yıl boyunca esnaf ziyaretleri yaptığını anlatan Akşener, “55 bin kayıtlı işsiz var. Tarım göçtü. Herkes merkeze geliyor, işsizlik arttı. İstihdamı artırmak gerekiyor, liyakati öne çekmek gerekiyor, köy okullarını hemen açacağız. Bir öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Gençler içerisinde tarım yapmak isteyen gencimiz varsa 5 yıl boyunca tüm vergilerini biz üstleneceğiz. 1 ay içerisinde 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz” dedi.

DENİZLİ MİTİNGİ İPTAL

Öte yandan Akşener’in DENİZLİ’de düzenleyeceği miting, hava şartları nedeniyle ertelendi.