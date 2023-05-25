Sır perdesi aralanmaya başladı

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Polis tarafından sorgulanan Ünal Y.’nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, diğer şüpheli Ömer Y.’nin cinayetleri bildiğini, ayrıca iki kişinin daha öldürüldüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli Ömer Y., sorgusunda Ünal Y.’nin Sevgi Demirci'nin boşandığı kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat’ı da öldürerek Silivri ve Çatalca’ya gömdüğünü ifade etti. Sevgi Demirci’nin Erdoğan Polat’la da ilişki yaşadığını iddia eden Ömer Y., 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ünal Y.’nin kendisini de öldürür korkusuyla kimseye söylemediğini öne sürdü.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ömer Y.’nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca’da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı. Bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi.