MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta Sevcan Demir'in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü
GeriGündem Esenyurt'ta Sevcan Demir'in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aydemir KADIOĞLU
Haber Giriş: 11.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta Sevcan Demir'in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta Sevcan Demir'in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü

İstanbul Esenyurt’ta birlikte yaşadığı Kenan Danış ile tartışan Sevcan Demir (33), dördüncü kattan apartman boşluğuna düştü.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Sevcan Demir kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri Demir’in evinde “Kızım beni affet” yazılı bir not buldu.

Gözaltına alınan Danış ise ilk ifadesinde başka bir kadınla evli olduğunu, Demir için tuttuğu eve gelerek ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, hava almak için aşağıya indiği esnada bağırış ve düşme sesiyle olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Esenyurtta Sevcan Demirin sır ölümü Apartman boşluğuna düştü

Sevcan Demir’in ölmeden önce babasını görüntülü aradığı ve konuşma sırasında Kenan Danış’ın araya girip “Ben bunu öldüreceğim” dediği iddia edildi. Demir’in boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde boğuşma izlerine rastlandı. Ayrıca evin kapılarının kırık olduğu, genç kadının bir süre kendisini banyoya kilitlediği tespit edildi.

Esenyurtta Sevcan Demirin sır ölümü Apartman boşluğuna düştü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi