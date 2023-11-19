Sipariş kalemiyle cinayet

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Engin Yalçın kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın’ı hastaneye götürdü. Derviş Karadağ da polis tarafından ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Hastanede tedavisi devam eden ve 16 suç kaydı olan Engin Yalçın, şakağında kalemin açtığı yara nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Kasten yaralama soruşturması bir anda cinayet soruşturmasına dönüştü. Bunun üzerine Derviş Karadağ, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede de tutuklanarak cezaevine konuldu.