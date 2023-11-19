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Sipariş kalemiyle cinayet

Güncelleme Tarihi:

#Derviş Karadağ#Beyoğlu#Engin Yalçın
Sipariş kalemiyle cinayet
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’nda Derviş Karadağ (21), bir börekçide çalışıyordu. 10 Kasım günü saat 08.00 sıralarında iki arkadaşıyla sokakta alkol alan Engin Yalçın (43), elinde içtiği içki bitince şişeyi börekçinin aracına doğru fırlattı. Bu durumdan rahatsız olan Derviş Karadağ, elindeki sipariş kalemini Engin Yalçın’ın şakağına doğru vurdu.

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Engin Yalçın kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın’ı hastaneye götürdü. Derviş Karadağ da polis tarafından ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Hastanede tedavisi devam eden ve 16 suç kaydı olan Engin Yalçın, şakağında kalemin açtığı yara nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Kasten yaralama soruşturması bir anda cinayet soruşturmasına dönüştü. Bunun üzerine Derviş Karadağ, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sipariş kalemiyle cinayet

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#Derviş Karadağ#Beyoğlu#Engin Yalçın

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