MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSinop’ta su samuru kamerada
GeriGündem Sinop’ta su samuru kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Sinop’ta su samuru kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinop’ta su samuru kamerada
Abone Olgoogle-news

SİNOP'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, denizde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop kent merkezindeki Kurt Kuyusu mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte denize giden Ersin Muhammed Karaman, (35) 2 su samuru gördü. Bir anlık şaşkınlığın ardından telefonuyla su samurlarını görüntüleyen Karaman, “Arkadaşlarla otururken denizden bir ses geldiğini fark ettim ve denize doğru ilerledim. Suyun içindekilerin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Daha önce Sinop’ta böyle bir şey görmediğim için ‘acaba saldırırlar mı?’ diye de endişelendim. Fakat yanlarına kadar ilerledim ve görüntü almaya devam ettim. Daha sonra görüntüleri arkadaşlarımıza izletince onlar, su samuru olduğunu söylediler” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle