Sinop’ta sağanak hayatı felç etti: İki ilçede okullar tatil edildi

Sinop’ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi. Sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

SAMSUN'DA SELE KAPILAN BİR KİŞİ ÖLDÜ



Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak yağmur sele neden oldu. Birçok hayvanın öldüğü sel sırasında, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

ÇORUM'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, 6 AHIRI SU BASTI, 2 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Çorum'da etkli olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Merkeze bağlı Koparan bölgesi ile Sungurlu ilçesi Karakaya Köyü arasında oluşan sel suları nedeniyle Çorum- Ankara karayolunda uzun süre araç trafiğinin aksamasına neden oldu. 450 haneli merkeze bağlı Kalehisar köyünde ise 6 ahırı su bastı, 2 büyükbaş hayvan öldü.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol temizleme çalışmasının ardından Çorum-Ankara karayolu trafik akışı normale döndü. Ayrıca yoğun sağanak nedeniyle Sungurlu ilçesi Gafurlu köyü, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut ve Kızağılı köyleri ile Mecitözü ilçesi Çitli köyünde sel suları nedeniyle yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AMASYA'DA SEL SULARI YOLLARI KAPATTI

Amasya’da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle kapanan Amasya-Taşova D 100 karayolu ulaşıma açıldı. Sel sularıyla birlikte gelen çamur ve taş parçalarının kapattığı yol ekiplerin çalışması sonrası güvenlik tedbirleri alınarak trafiğe açıldı.

İNEBOLU İLÇESİ BOŞALTILDI

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.

İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı'nın taşkın riskine karşı ilçede tedbirler artırıldı. İnebolu ilçesinde giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin üst katlara çıkması ya da evlerini tamamen boşaltmaları istenerek, Söke Çayı çevresinde bulunan araçlarında kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

İnebolu'da Söke Çayı üzerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sular gelmeye başladı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ellerinde küreklerle suyu tahliye etmeye çalışırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Öte yandan 2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesinde de sağanak yağış ile birlikte bazı apartmanların bodrum ve giriş katlarını su bastı. Su seviyesi asansör seviyesine kadar yükselirken vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

Çatalzeytin ilçesinde de şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezi ile köylerinde birçok evi ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşımın sağlanamıyor. Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

Evini su basan bir kişi, her yıl yağışların başlamasıyla birlikte evlerini su bastığını ve her defasında aynı rezilliği yaşadıklarını belirterek, “İnebolu’da birinci katta oturuyorum. Yağmur yağmaya başlayasıya evimi su basıyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ev sahipleri yüksek kiralar istemesini biliyorlar ama evi sel bastı dediğimiz zaman da başka yerleri gösteriyorlar. Her yıl bizler yağmur yağdığı zaman nöbet tutuyoruz sabahlara kadar” dedi.

KASTAMONU'DA BAZI KÖYLERE ULAŞIM KAPANDI

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, evlerde de su baskınları yaşandı.



Meteoroloji'nin uyardığı Kastamonu'da kuvvetli sağanak Çatalzeytin ilçesinde etkili oldu. Sağanak sebebiyle bazı köylerdeki evlerde su baskınları meydana geldi. Yağış sebebiyle etkili olan selin ardından bazı köylere ulaşım kapandı. Bölgede teyakkuza geçen ekipler, su baskınlarının yaşandığı köylerde su tahliyesi çalışması başlattı.