Sinop'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! Bakan Koca'dan açıklama

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ender Çoraklı'nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen S.B. hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından bir araçta yangın çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Dr. Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı, R.T., hayatını kaybederken, Dr. Beyza Nur Çetin yaralandı. Dr. Sena Sakin ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Sinop’un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise yoldan karşıya geçen vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, yoldan karşıya geçen vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun"