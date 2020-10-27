Sinop'ta kaybolan 98 yaşındaki kişi aranıyor

İlçeye bağlı Şehli köyünde yaşayan Hasan Demirci, 2 gün önce hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

Demirci'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek veriyor.