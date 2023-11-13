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Sınırlarımız kırmızı çizgimiz

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#Ali Yerlikaya#Türkiye- İran Sınırı#Kaçak Göç
Sınırlarımız kırmızı çizgimiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye- İran sınır hattında incelemelerde bulunmak ve Sınır Güvenlik Toplantısı’na katılmak üzere dün Ağrı’ya gitti.

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Gürbulak Sınır Kapısı’nda Sınır Güvenlik Toplantısı’na katılan Bakan Yerliyaka, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu: “Bakanlık olarak başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleri ile de son derece kararlı bir şekilde durmaksızın gayret gösteriyoruz. Biz en ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz. Devletimiz, tüm imkân ve kabiliyetleri ile buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında, düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. Milletimizin huzuruna, kardeşliğine ve güveliğine kastedenlere tahammülümüz yoktur. Hiçbir zamanda olmayacaktır.” Yerlikaya, toplantının ardından sınır hattında incelemelerde bulunarak, Doğubayazıt Gökay Hudut Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti.

 

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#Ali Yerlikaya#Türkiye- İran Sınırı#Kaçak Göç

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