Sınırdan geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste geçit yok!

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.