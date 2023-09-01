Sınırdan geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste geçit yok!
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/jb0YAzO1CV