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Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

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#MSB#FETÖ#Sınır
Sınırdan geçmeye çalışan 4ü FETÖcü 7 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 16:46

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

 

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#MSB#FETÖ#Sınır

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