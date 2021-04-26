Sınırda yakalanan eski generale 20 yıl istendi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefon ve operasyonel hat soruşturması kapsamında 27 Ocak tarihinde emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ile mahrem imam olduğu iddia edilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı vermişti. Nuri Cankıymaz adresinde bulunmazken, diğer 3 şüpheli gözaltına alındı. Atasoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Celalettin Çoban’a ev hapsi kararı verildi. Özdemir ise tutuklandı. Cankıymaz da 24 Şubat’ta Edirne’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.

‘PARTİGÖÇ’ÜN LİSTESİNDE’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cankıymaz hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianamede, Cankıymaz’ın mahrem imam Mustafa Serdar Sivri’ye bağlı olduğu, operasyonel hat ve ankesörlü hatlarla birbiriyle bağlantı kurdukları belirtildi. Şüpheli Çoban’ın da aynı mahrem imama bağlı olduğu ifade edildi.

İddianamede, 15 Temmuz’da Genelkurmay Karargâhı’nın işgali davası kapsamında haklarında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan’ın ofislerinden çıkan listelerde, örgüt mensubu generallerin isimlerinin bulunduğu, Cankıymaz’ın da isminin de bu listede yer aldığı ifade edildi.

‘İMAMIN KONTROLÜNDE’

İddianamede “Şüphelinin mahrem ağabey denilen şahsa bağlılığı, gel dendiği zaman geldiği git dendiği zaman gittiği, mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşi ile bağdaşmayacak, askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imam denilen şahsın kontrolü altında” olduğu ifade edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

İDDİANAMEDE Cankıymaz’ın savunmasına da verildi. Cankıymaz, 2010-2011 yılları arasında Milli Savunma Bakanı Genel Sekreteri olarak görev yaptığını, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Cankıymaz neden firar ettiğine ilişkin olarak da şunları belirtti:

“İdare mahkemesinde açmış olduğum hukuksal mücadelemin tamamlanmadan, evime ve kayınvalidemin evine baskın tarzında girilmesi beni ve ailemi çok rahatsız etmiştir. Benimle birlikte operasyonda yakalanan Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban isimli şahısları basında gördüğüm arkadan kelepçeli hali ve bunun teşhir edilmesi beni çok rahatsız etti. Bu durumdan dolayı kaçakçılarla kurduğum irtibat sonucunda yurtdışına çıkmak için o bölgede bulunuyordum.”

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