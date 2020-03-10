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Haber Giriş: 10.03.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Sınırda son durum: Yunanistan 'siper' kazıyor

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Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor. Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazan Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle sığınmacıların sınırı geçmesini engellemeye çalışıyor.

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  • Yunanistan sınır hattına siper kazıyor
  • Yunanistan sınır hattına siper kazıyor
  • Yunanistan sınır hattına siper kazıyor
  • Yunanistan sınır hattına siper kazıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

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