Sınırda Bulgar polisinin öldürülmesinde şüpheli 2 kardeş ormanda yakalandı

Haberin Devamı

Bulgaristan'ın Türkiye'ye sınır Elhova kentine bağlı Golyam Dervent köyü kısmında önceki gün saat 21.35 sıralarında devriye gezen sınır polisi Petır Bıçvarov, Edirne'nin Küçünlü köyü sınır bölgesinden açılan ateş sonucu başında vurularak öldürüldü. Olayın ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede kapsamlı operasyonlar başlattı.

İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş'in yönettiği ve jandarma komandoların katıldığı operasyon, orman arazisinde sürdürüldü. Komandolar, 2 şüpheliyi ormandan çıkamadan yanlarında olayda kullanılan 1 av tüfeği ve 23 fişek ile yakaladı.

Haberin Devamı

'HIRSIZLIK' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL'DEN KAYITLARI VARMIŞ

Gözaltına alınan Mustafa E. ve kardeşi Engin E.'nin, Süloğlu ilçesinde çobanlık yaptıkları ve 'hırsızlık' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Kardeşlerin, sınır bölgesine kaçak göçmenlerden para ya da değerli eşyalarını almak için gittikleri ve 4 gün ormanda kaldıkları öğrenildi.

Olay gecesi sınır hattındaki tellerin delik olan kısmında kaçak göçmenleri bekleyen kardeşlerin, Bulgar sınır polisi tarafından fark edilerek uzaklaşmaları için uyarıldıkları belirtildi. Bulgar polisin, aracın farlarını yakıp sınır teline 10 metre mesafede bulunan kardeşlerden uzaklaşmasını istemesi üzerine Mustafa E.'nin tüfekle ateş açıp, sisli ve hafif yağmurlu havada hemen bölgeden kaçtıkları kaydedildi.

Şüpheli kardeşlerin, verdikleri ifadede Bulgar sınır polisinin kendilerini uzaklaştırmak için uyarıp araç farlarını üzerlerine yakmasının ardından ateş açarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Mustafa E. ile kardeşi Engin E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BULGAR HEYET EDİRNE'DE

Öte yandan Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcıları Ventzislav Katinov, Emil Gançev, Uluslararası Güvenlik İşleri Müdürü Atanas Traykov İlkov, Jandarma Özel Harekat ve Terörle Mücadele Genel Müdürü Todor Borisov Grebenarov, Sınır Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Radoslav Aleksandrov Kulekov, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Konsolos Atanas Dimov, Konsolov Muavini Konsolos Roberto İnavov, Edirne'ye geldi. Bulgar heyet, valilikte Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile toplantıya katıldı.

Haberin Devamı

'24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Valilikteki toplantı sonrası konuşan Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Emil Gançev, Türk yetkililere, şüpheliler 24 saat geçmeden yakalandığı için teşekkür ettiklerini söyledi.

Gançev, "Türk güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Türk makamları suçluları 24 saat içinde yakalayıp tutuklanmalarını sağladı. Edirne Valiliği ile özellikle gelecekte bu tür olayları önlemek ve güvenlik güçlerimizin etkileşimini geliştirmek için ortak yerel faaliyetler gerçekleştirmek ana fikrimizdi. Sınır ve gümrük açısından ilişkilerimizde iyileştirmelerin sağlanacağı ve yüksek düzeyde yeterli olması öngörülen bu anlamda İçişleri Bakanlığı, gümrük polisliği, organize suçlar, ulusal polis emniyet amirlikleri kapsamında ayda bir oluşturulan yerel konseyler ile toplantıların olması gerektiği konusunda anlaştık. Ayrıca sürekli çalışacak ortak çalışma gruplarının organize edilmesini konuştuk" dedi.

Haberin Devamı

İki ülkenin de sınırda güvenlik güçlerinin artırılması konusunda fikir birliğine vardığını belirten Gançev, "Jandarma sayısının artırılacağına dair Edirne Valisi'nden güvence aldık. Bu faaliyetler dün başlatıldı. Bizim de çalışmalarımız aynı dikkatle gerçekleşecek. Sürekli çalışacak ve ayda en az 1 kez toplantı yapılacak, ortak komisyonlar oluşturulacak" diye konuştu.