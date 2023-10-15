Sınırda 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2023
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/YnGydNSNjR