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Sınırda 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

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#MSB#FETÖ#Sınır
Sınırda 4ü FETÖcü 5 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 15:11

Milli Savunma Bakanlığı, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

 

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#MSB#FETÖ#Sınır

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