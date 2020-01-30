MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSınırda 2 FETÖ ve DKP/BÖG şüphelisi yakalandı
GeriGündem Sınırda 2 FETÖ ve DKP/BÖG şüphelisi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

Sınırda 2 FETÖ ve DKP/BÖG şüphelisi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sınırda 2 FETÖ ve DKP/BÖG şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Karaağaç mahallesindeki Arda Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede içerisinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin FETÖ/PDY ve DKP/BÖG ile bağlantılı B.T. ve Y.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle