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Sınıra bayram ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Sınır#Bayram#Ziyaret
Sınıra bayram ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 07:00

2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Hakkâri’de üs bölgelerindeki askerlere ziyarette bulunup Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde halkla sohbet etti.

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Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendisleri tarafından üretilen yüksek teknolojili ürünlerle donatılmış üs bölgelerini ziyaret etti. Cizre’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı’ndaki üs bölgesi ile Irak’ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı üs bölgesine giden Tokel, Bayraktar ve Akyol, daha sonra Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti.

GÜÇLÜ YARINLARA

Selçuk Bayraktar, “Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ile teknik istişarelerde bulunduk. Dün gece itibarıyla Hakkâri’nin Çukurca ilçesini ziyaret ettik. Yüksekova’daki milletimizle, kardeşlerimizle de bayramlaştık. Artık bu bölge tümüyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde. Bizler istiyoruz ki buralar kalkınsın, turistlik anlamda da ihya olsun. Burada ‘Deneyap’ atölyemize destek veriyoruz. O anlamda buradaki kardeşlerimizle bayramlaştık, sohbet ettik. Müreffeh ve güçlü yarınlara burada da yürüyeceğiz” dedi.

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#Sınır#Bayram#Ziyaret

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