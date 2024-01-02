Sınır ötesinden mesaj var

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2024’e Türkiye ve sınır ötesinde giren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajının yer aldığı videolu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı personelin yeni yıl mesajlarının yer aldığı videonun açıklamasında, “2024’e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren kahraman Mehmeçiklerimiz ile fedakâr personelimizden Türkiyemize yeni yıl mesajları var” denildi. Paylaşımda, Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı ve iyi dileklerini sunduğu anlar yer aldı.

EKSİ 10’DA ELLER TETİKTE

Diyarbakır- Bingöl sınırlarında yer alan ve özellikle terörle mücadele noktasında başarılı operasyonlarla huzur ile güven ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesinde görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yeni yıla da elleri tetikte girdi. Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi’nde sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen jandarmalar, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini sürdürdü.

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