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Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Sinir krizi geçirdi, mahalleyi birbirine kattı... Özel Harekat harekete geçti!

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Sinir krizi geçirdi, mahalleyi birbirine kattı... Özel Harekat harekete geçti!
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Antalya’da sinir krizi geçirip evinin penceresinden eşyaları sokağa atan bir kişi, yaklaşık 2,5 saatlik ikna çabalarına kulak asmayıp kendisini eve kilitledi. Şahıs, özel harekat polislerinin eve koçbaşıyla girmesiyle etkisiz hale getirildi.

Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki Uğur K., televizyon, cep telefonu, tavla ve çeşitli ev eşyalarını pencereden aşağıya atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde tek yaşadığı öğrenilen K.’yı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Sinir krizi geçirdi, mahalleyi birbirine kattı... Özel Harekat harekete geçti

Tüm çabalara aldırış etmeyen K., ara sıra pencereden çıkıp polislere gitmeleri yönünde tepki gösterdi. Bu sırada polis ekipleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek apartman etrafına vatandaşları yaklaştırmadı. Polislerle zaman zaman apartmanın megafonundan diyaloğa giren K., bazı şahısların isimlerini vererek bulunmasını ve apartmanın boşaltılmasını istedi.

Sinir krizi geçirdi, mahalleyi birbirine kattı... Özel Harekat harekete geçti

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabası ve itfaiye ekiplerinin içeriye girme çalışması sonu vermeyince bölgeye özel harekat polisleri çağrıldı.

Sinir krizi geçirdi, mahalleyi birbirine kattı... Özel Harekat harekete geçti

Çevredekilerin meraklı gözlerle izlediği olayda Uğur K.'yi, olay yerine gelen özel harekat polisleri de ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalar sonuç vermeyince eve girmek için hazırlık yapan özel harekat polisi, kalkan eşliğinde apartmana girip, levye ve koçbaşı kullanarak kapıyı açtı.

Sinir krizi geçirdi, mahalleyi birbirine kattı... Özel Harekat harekete geçti

Evden çıkartılan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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