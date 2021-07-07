MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSınır dışı edilmemek için sabun yutmuşlar!
GeriGündem Sınır dışı edilmemek için sabun yutmuşlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Sınır dışı edilmemek için sabun yutmuşlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayseri'de Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kaldıkları sırada sınır dışı edilmemek için sabun yutarak rahatsızlanan Pakistan uyruklu 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesindeki Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, dün sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yuttu.

Geri Gönderme Merkezi çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 16 kişi, zehirlenme şüphesiyle Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan 16 Pakistanlının hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Pakistanlıların taburcu edildikten sonra ülkelerine gönderileceği bildirildi.

: İlginizi Çekebilir

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi