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Sınır dışı edilecek

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Tiktok#Sınır Dışı
Sınır dışı edilecek
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:00

İSTANBUL’da yabancı uyruklu bir kişi TikTok hesabından aracını sürerken çektiği tabancalı bir görüntü paylaştı.

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Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki oluştu. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada görüntüyü paylaşıldığı TikTok hesabının Suriyeli Ahmed El İbrahim’e ait olduğunu belirledi. Adresi belirlenen Ahmed El İbrahim, Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla sorgulanan A.E.İ., serbest kaldı ve sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. 

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#İSTANBUL#Tiktok#Sınır Dışı

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