Sınır dışı edilecek

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Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki oluştu. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada görüntüyü paylaşıldığı TikTok hesabının Suriyeli Ahmed El İbrahim’e ait olduğunu belirledi. Adresi belirlenen Ahmed El İbrahim, Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla sorgulanan A.E.İ., serbest kaldı ve sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.