Sınıfta işkence

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Öğretmen çift, pandemi döneminde Karatay ilçesindeki başka bir okula tayin edildi. Tayin sonrası G.E.’nin sınıfına aynı okulda görev yapan başka bir kadın öğretmen girmeye başladı. Öğrencilerin G.E.’yi kastederek “O bize vururdu, döverdi” sözleri üzerine öğretmen hem sınıftaki kendi kızı ile hem de diğer öğrencilerle görüştü.

İDDİANAMELERİ HAZIR

Öğrenciler, öğretmen çiftin işkence ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü, durum velilere bildirildi. Veliler, öğretmen çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma kapsamında şu an yaşları 10 ile 11 arasında değişen çocukların ifadesine başvurdu. Savcı, 4 Ekim 2021’de öğretmen çift hakkında iddianame hazırladı.

İŞKENCE VE İSTİSMAR

İddianamede öğretmen çiftin G.E.’nin sınıfındaki 8 öğrenciyi, tuvalete kilitleyerek, ağızlarını ve ellerini bantladığı, lavaboda su ile boğmaya çalıştığı, yazamadıkları harfleri kafalarına kalemle çizdiği, çöp kovasına oturtup arkadaşlarının üzerilerine çöp atmaya zorladığı, bıçakla korkuttuğu, okul bodrumuna kilitlediği, sopayla dövdüğü, saçlarını kesip yutturmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca A.E.’nin bir kız öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu öne sürüldü.

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120 VE 132 YIL İSTENDİ

G.E. hakkında ‘işkence’ suçundan toplam 120 yıla kadar, eşi A.E.’ye ise ‘işkence ve cinsel istismar’ suçlarından 132 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Dava martta görülecek.

REDDETTİLER

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan öğretmen çift suçlamaları reddetti. G.E. ifadesinde “Öğrenciler bu iddiaları 2 yıl geçtikten sonra anlatmış. Bu bile iddiaların asılsız olduğunu gösterir” dedi. G.E.’nin kocası A.E. ise “İddia edilen öğrenciler, eşimin sınıfındakiler. Bu iddialar asılsızdır” diye konuştu.