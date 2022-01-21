Sınıfta işkence

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar fırtınası geliyor Radara yansıdı: İstanbul için saat belli olduKar fırtınası geliyor! Radara yansıdı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ını#Edi Rama
19 yaşında tarihe geçti19 yaşında tarihe geçti!#Havacılık
Çocuklar tatilde ne ister Uzmanlardan önerilerÇocuklar tatilde ne ister? Uzmanlardan öneriler#Yarıyıl Tatili
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
Dev ikramiye sahibini buldu Tam 119 milyon 693 bin 823 liraDev ikramiye sahibini buldu! Tam 119 milyon 693 bin 823 lira#Süper Loto
Çürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşıÇürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşı#FETÖ
Galatasarayda kabus sürüyor Kasımpaşa 3 golle kazandıGalatasaray'da kabus sürüyor! Kasımpaşa 3 golle kazandı#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aytaç Şaşmazdan Hekimoğlu itirafıAytaç Şaşmaz'dan Hekimoğlu itirafı!#Aytaç Şaşmaz
Yüzyıllık yerel tohumları yeşerttiYüzyıllık yerel tohumları yeşertti#Ali Akkaş
Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptımCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım!#Burcu Biricik
HABERLERGündem Haberleri

Sınıfta işkence

#Konya#Adnan Menderes İlkokulu#İşkence
Sınıfta işkence

Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki Adnan Menderes İlkokulu’nda 2018 ile 2020 yılları arasında, eğitim gören 1’i erkek, 8 öğrenci, iddiaya göre sınıf öğretmenleri G.E. ile aynı okulda görev yapan kocası A.E.’nin aralıklarla işkencesine ve cinsel istismarına maruz kaldı.

Haberin Devamı

Öğretmen çift, pandemi döneminde Karatay ilçesindeki başka bir okula tayin edildi. Tayin sonrası G.E.’nin sınıfına aynı okulda görev yapan başka bir kadın öğretmen girmeye başladı. Öğrencilerin G.E.’yi kastederek “O bize vururdu, döverdi” sözleri üzerine öğretmen hem sınıftaki kendi kızı ile hem de diğer öğrencilerle görüştü.

İDDİANAMELERİ HAZIR

Öğrenciler, öğretmen çiftin işkence ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü, durum velilere bildirildi. Veliler, öğretmen çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma kapsamında şu an yaşları 10 ile 11 arasında değişen çocukların ifadesine başvurdu. Savcı, 4 Ekim 2021’de öğretmen çift hakkında iddianame hazırladı.

İŞKENCE VE İSTİSMAR

İddianamede öğretmen çiftin G.E.’nin sınıfındaki 8 öğrenciyi, tuvalete kilitleyerek, ağızlarını ve ellerini bantladığı, lavaboda su ile boğmaya çalıştığı, yazamadıkları harfleri kafalarına kalemle çizdiği, çöp kovasına oturtup arkadaşlarının üzerilerine çöp atmaya zorladığı, bıçakla korkuttuğu, okul bodrumuna kilitlediği, sopayla dövdüğü, saçlarını kesip yutturmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca A.E.’nin bir kız öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

120 VE 132 YIL İSTENDİ

G.E. hakkında ‘işkence’ suçundan toplam 120 yıla kadar, eşi A.E.’ye ise ‘işkence ve cinsel istismar’ suçlarından 132 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Dava martta görülecek.

REDDETTİLER

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan öğretmen çift suçlamaları reddetti. G.E. ifadesinde “Öğrenciler bu iddiaları 2 yıl geçtikten sonra anlatmış. Bu bile iddiaların asılsız olduğunu gösterir” dedi. G.E.’nin kocası A.E. ise “İddia edilen öğrenciler, eşimin sınıfındakiler. Bu iddialar asılsızdır” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Adnan Menderes İlkokulu#İşkence

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele