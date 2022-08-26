Sinem'in bindiği aracın sırrı çözüldü...

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı C.A.’ya ulaşıldı. Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp C.A’yı gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. C.A., savcılık ifadesinde, Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek’i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten C.A.’nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hâkimliğe çıkarılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.