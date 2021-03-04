Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Sinema salonlarının açılış tarihi için son gelişmeler

Sinema salonlarının açılış tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Normalleşmenin başlamasının ardından sinema salonları için yeni karar valiliklerden gelen açıklamalar ile belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası sinema ve tiyatrolar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, bir çok ilde sinema salonlarının açılışı 1 Mart tarihine uzatıldı. Sinema salonları için alınan kararlar valilikler tarafından bildiriliyor.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart tarihine kadar faaliyeti durdurulan sinemalar için yeni açıklamalar geldi. Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi. Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.

HANGİ İLLERDE SİNEMALARIN AÇILACAK?

Kırıkkale, Çorum, Yalova, Bolu, Düzce ve Erzincan'ın ardından Tunceli'de de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak.

Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, corona virüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı alındı.

Karaman’da koronavirüs önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021’e kadar uzatılırken merkeze bağlı bir belde ve köyde uygulanan karantina kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Yalova’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021’e kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında "koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları" gündemiyle toplandığı belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 31 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla sinema salonlarının 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sinema salonlarının, gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi."