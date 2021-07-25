Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Sinema salonlarıyla ilgili güncel bilgiler

Koronavirüs salgınıyla birlikte alınan önlemler kapsamında sinema salonları da uzun bir süre kapalıydı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, sinema salonlarının açık olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, İstanbul’da ve diğer illerde sinemalar açık mı, ne zaman açılacak 2021? İşte detaylar…

SİNEMALAR AÇILDI MI?

Covid-19 aşılama süreci hızla devam ederken, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kısıtlamalar büyük ölçüde esnetildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının ardından 1 Temmuz itibariyle sokak kısıtlamasının tümden kaldırıldı. Sonrasında Temmuz ayı itibariyle, uzun süre kapalı olan sinemaların açılması gündemde yer aldı.

1 Haziran’da açılması planlanan sinemalar o dönemde aşılamanın istenilen seviyede olmaması nedeniyle 1 ay daha ertelenmişti. Yeni bir uzatma kararı olmadığından, kısıtlama 30 Haziran’da sona erdi ve 1 Temmuz itibariyle sinemalar açıldı.

Ancak sinema salonlarına girişlerde yine belirli koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam edecek. Bu tedbirler arasında yüzde 50 kapasite sınırı, maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamaları yer alıyor.

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