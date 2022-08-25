Sinem darp edilmiş

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İzmir Bayraklı’da babası ve babaannesiyle oturan Aslıhan Sinem Çiçek (18), 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova’daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek’e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek’in Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olduğunu tespit etti. Böbreklerinin iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz’da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek’in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya’yı gözaltına aldı. Çiçek’in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, ‘gasp’ suçundan tutuklandı.

Aslıhan Sinem Çiçek’in babası Serdar Çiçek, kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini belirtti. Ayrıca kızının olay yerinde bazı kişilerin isimlerinden bahsettiğini, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyledi.

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DETAYLI OTOPSİ BELİRLEYECEK

Son olarak Çiçek’in ölü muayene tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta, şu tespitlere yer verildi: "Dış beden muayenesinde normal yapıda kadın cesedinde ölü katılığının oluştuğu görüldü. Ölü morluğunun sırtta basıya uğramayan yerlerde geliştiği izlendi. Her iki üst eksremitede (kollar) abrazyonlar (aşınım), her iki alt ekstrankede (bacak) ekimotik (cilt altında görülen bir kanama) görünümlü alanlar, solda daha yoğun yaygın olmak üzere her iki femoral bölgede (kalçadan baldıra olan kısım) şişlik ve mor renk değişikliği olduğu izlendi. Alt dudak mukozasında lezyon olduğu izlendi. Sol elde dorsalinde ve beşinci parmakta cilt yaraları olduğu izlendi." Ön otopsi raporunda ölümü şüpheli bulunan Çiçek’in kesin ölüm nedeni detaylı otopsi ile ortaya çıkacak.