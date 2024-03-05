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İlaçlama yapılan rögar bomba gibi patladı! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Rögar#Gaz Sıkışması
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 14:11

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sinek ilaçlaması yapılan rögarda metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Rögar kapağının metrelerce havaya fırladığı paniğe neden olan patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Tuna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı sırada, makinenin ateşleme sistemi, metan gazının alev almasına neden oldu. Rögarın kapalı olması nedeniyle gaz sıkışınca patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı birkaç metre fırlarken, rögardan da alev çıktı.

İlaçlama yapılan rögar bomba gibi patladı O anlar kamerada

Patlamanın şiddeti nedeniyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

İlaçlama yapılan rögar bomba gibi patladı O anlar kamerada

 

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#Adana#Rögar#Gaz Sıkışması

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