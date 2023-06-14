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Sınavkolik Adem’in 42. YKS’si

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#Samsun#Bafra#Samsunspor
Sınavkolik Adem’in 42. YKS’si
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

Adem Topçuoğlu, açık ve örgün olmak üzere 3 ön lisans ve 2 lisans bölümü kazanıp mezun oldu.

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Adem Topçuoğlu 60 yıllık yaşamının 41 yılında üniversite yerleştirme sınavına girdi. Yani liseyi bitirdikten sonra, iki yıl askerlik arası hariç, hiçbir üniversite giriş sınavını atlamadı. Bu yıl da bildiğinden şaşmadı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusunu yaptı ve 42’nci kez üniversite sınavına gireceği günü beklemeye başladı.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Topçuoğlu, sınava girdikçe tecrübesini ve puanlarını arttırıyor. Bu deneyimlerini de yeni girecek adaylarla şu sözlerle paylaşıyor: “Ben genelde hiç hazırlanmadan, eski bilgilerle sınava giriyorum ama arada hatırlamak için son günlerde şöyle bir göz atıyorum. Son günlerimi dinlenmeye ayırdım. Uzmanlardan dinlediğim kadarıyla 1 gün kurusu inciri ikiye bölüp içine ceviz koyarak yemek zihin açıyor. Sınavdan önce bir avuç badem yemelerini de tavsiye ederim.”

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Sınavkolik Adem’in 42. YKS’si

UĞURU Samsun FORMASI

Adem Topçuoğlu, her defasında o yıla özel tişört bastırarak sınav merkezine gidiyordu. Tişörtlerin üstünde de genelde sınava kaçıncı kez girdiği bilgisi yer alıyordu. Ama bu yıl taraftarı olduğu Samsunspor’un Süper Lig’e çıkması nedeniyle geleneği bozmaya karar verdi. 42’nci sınavına da plakasından dolayı Konya’da girecekti ama sistem izin vermediği için Bafra’da girecek. 

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#Samsun#Bafra#Samsunspor

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