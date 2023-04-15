Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'seçim güvenliği' ziyareti

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Sinan Oğan, Muharrem İnce’yi Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Oğan ve İnce, ortak basın açıklaması yaptı. Oğan, seçim güvenliği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep edeceğini söyledi. Oğan, seçim güvenliği konusunda çok ciddi endişelerinin olduğunu belirterek, "Türkiye’deki 20 yıllık iktidarın bir seçim daha kazanması için herhangi bir şartın olduğu kanaatinde değiliz. Birinci endişelendiğimiz konu, 1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir seçmen sayısı söz konusu. Son 5 sene içerisinde 3,5 milyon seçmen kayda girmesi gerekirken, 4 milyon 800 bin küsur seçmen var. Deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken, sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geride kalan vatandaşlarımızın nerede, nasıl oy kullanacağı muammadır. O bölgedeki yıkıntılar 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimizi gösteriyor. Onlar kayıttan düşüldü mü, onların yerine kim oy kullanacak bilmiyoruz. Bu konuda doyurucu bir açıklamayı Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) veya başka bir birimden henüz alabilmiş değiliz. Mühürsüz oylar da YSK'nın çelişkili açıklamalarıyla kafamızı daha da karıştırıyor" dedi.

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Oğan, Türk vatandaşlığına geçirilen ne kadar Suriyeli, Mozambikli, Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı olduğunu bilmediklerini ifade ederek, "Yabancı seçmen konusunda da çok ciddi endişemiz var. Bu konularda bir iş birliğinin hem Sayın İnce ile hem Sayın Kılıçdaroğlu ile eğer istekli olursa Sayın Erdoğan ile yapılması ve ülkemizi hiç kimsenin aklında en ufak bir soru işareti olmadan demokratik bir seçime götürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İNCE: HALA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ

İnce, Oğan'ın seçim güvenliği ile ilgili kaygılarına katıldığını belirterek, "Gerek seçmen listeleriyle ilgili gerek sandık güvenliğiyle ilgili bütün kaygılarının altına imzamı atıyorum. Aylardır adeta yalvarırcasına bütün muhalefete çağrılarda bulunduk. Gelin şu seçmen listelerini inceleyelim, içinde ne kadar Suriyeli var ne kadar Nijeryalı var bunları görelim, ne kadar Afgan var; ama bir cevap alamadık ne yazık ki. Sandık güvenliğiyle ilgili yaklaşık 200 bine yaklaşan bu sandıkla ilgili de hep çağrılarımız oldu. Biz Memleket Partisi olarak yasa gereği sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz. Daha önce seçime girmiş ve ilk 5'e girmiş partiler sandık kuruluna gözlemci verebiliyor, bizim böyle bir hakkımız yok. Biz ancak müşahit bulundurabiliyoruz. CHP ve İYİ Parti'ye tekrar sesleniyorum; eksik olduğunuz yerler varsa gelin Memleket Partililer sizin adınıza oralarda otursunlar. Hiçbir sakınca görmüyorum, yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım. Bu konuda hala zaman vardır, hala iş birliği yapabiliriz" dedi.