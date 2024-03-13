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Sinan Ateş’in babasına veda

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#Sinan Ateş#Musa Ateş#Cenaze
Sinan Ateş’in babasına veda
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:00

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in önceki gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası Musa Ateş (64) dün son yolculuğuna uğurlandı.

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Ateş için Emir Sultan Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Ateş ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinan Ateş’in babasına veda

Musa Ateş, cenaze namazının ardından oğlunun kabrinin de bulunduğu Emir Sultan Mezarlığı’nda defnedildi.

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#Sinan Ateş#Musa Ateş#Cenaze

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