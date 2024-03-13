Sinan Ateş’in babasına veda

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Ateş için Emir Sultan Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Ateş ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Musa Ateş, cenaze namazının ardından oğlunun kabrinin de bulunduğu Emir Sultan Mezarlığı’nda defnedildi.