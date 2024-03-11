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Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

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#Sinan Ateş#Musa Ateş#Kalp Krizi
Sinan Ateşin babası Musa Ateş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 09:45

Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş (64), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sinan Ateşin babası Musa Ateş hayatını kaybetti

 

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#Sinan Ateş#Musa Ateş#Kalp Krizi

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