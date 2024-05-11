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Sinan Ateş davası Sincan’da görülecek

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#Sinan Ateş#Dava#Sincan
Sinan Ateş davası Sincan’da görülecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının 1- 5 Temmuz’da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda yapılmasına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş’in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt’un ise yaralandığı olaya ilişkin aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın da bulunduğu 22 sanık hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme, dosyaya ilişkin tensip zaptını tamamladı.

GÜVENLİK HASSASİYETİ

Tensip zaptında tanıklar Ahmet Keçik, Gönül Ergin ve Yusuf Mert’in zorla getirilerek, duruşmada hazır edilmesine de hükmedildi. Sanıklardan Aytaç Ataç’ın ifadesinde adı geçen ve olay günü işyerinde olduğu belirtilen Yavuz S.’nin açık kimlik ve adres ilgilerinin tespit edilmesi için emniyete yazı yazılmasına da karar verildi. Mahkeme ayrıca “Yargılamaların güvenliğine ilişkin hassasiyet, sanık sayısının çokluğu ve Ankara Adliyesi’ndeki duruşma salonlarının yetersizliği” gerekçesiyle de duruşmaların Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

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#Sinan Ateş#Dava#Sincan

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