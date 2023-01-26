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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 tutuklama daha

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#Sinan Ateş#Cinayet#Mahkeme
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 tutuklama daha
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 12:15

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Demirbaş ve Yüksel, bugün adliye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Demirbaş ve Yüksel tutuklandı. S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Tutuklanan 2 kişiyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

 

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#Sinan Ateş#Cinayet#Mahkeme

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