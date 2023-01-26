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Sinan Ateş cinayetinde kritik isme 3’üncü gözaltı

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#Sinan Ateş#Tolgahan Demirbaş#Ankara
Sinan Ateş cinayetinde kritik isme 3’üncü gözaltı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tetikçiyi Ankara dışına çıkartan isim olduğu iddiasıyla iki defa gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş dün tekrar gözaltına alındı.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Selman Bozkurt yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Durdu Özer koordinatörlüğünde devam eden soruşturmada dün kritik isimler hakkında gözaltı kararı verildi. 

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Soruşturmada, iki defa gözaltına alınan ve hakkında “imza” ve “yurtdışı yasağı” şeklinde adli kontrol kararı uygulanan Tolgahan Demirbaş, cinayetin azmettiricilerinden olduğu iddia edilen Doğukan Çep’in bir dönem avukatlığını yapan avukat Serdar Ö. ve şüpheli Emre T. gözaltına alındı. Şüpheli Emre T.’nin, tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkartan isim olduğu iddia edilen Tolgahan Demirbaş ile birlikte gözaltına alındıktan sonra hakkında adli kontrol kararı uygulanan bir diğer isim olduğu ifade edildi. Alınan bilgilere göre, Tolgahan Demirbaş ve şüpheli Emre T.’ye, serbest bırakıldıktan sonra teknik ve fiziki takip uygulandı. Elde edilen deliller doğrultusundaiki isim hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar, 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.                                                                     ◊

 

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#Sinan Ateş#Tolgahan Demirbaş#Ankara

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