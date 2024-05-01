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Sinan Ateş cinayetinde 22 şüpheliye dava

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#Sinan Ateş#Ülkü Ocakları#Ağır Ceza Mahkemesi
Sinan Ateş cinayetinde 22 şüpheliye dava
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada savcılık, 39 şüpheliden 22’si hakkında dava açtı.

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17 şüphelinin ise dosyası ayrıldı. Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Selman Bozkurt yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma tamamlanıp Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, tutuklu 22 şüpheli için “tasarlayarak adam öldürme”, “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs”, “suça azmettirme”, “suça yardım etme” suçlarından ceza talep edildi.

Mahkemenin iddianame üzerindeki incelemesinin halen devam ettiği bildirildi.

ESKİYE DÖNÜK HUSUMET

Tutuklu şüpheliler arasında tetikçi Eray Özyağcı’nın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, avukat Serdar Öktem ile özel harekât polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile cinayet büro komiseri M.E.A. gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Alınan bilgilere göre, iddianamede tetikçi Eray Özyağcı ile Sinan Ateş arasında önceye dayanan, ancak nedeni tespit edilmeyen bir husumet bulunduğu, şüphelinin bu nedenle cinayeti işlediği iddia edildi. Savcılık 17 şüphelinin dosyasını ise ayırdı. Bu şüpheliler için soruşturmaya devam kararı veren savcılığın yurtdışı yasağı  uyguladığı öğrenildi.

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#Sinan Ateş#Ülkü Ocakları#Ağır Ceza Mahkemesi

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