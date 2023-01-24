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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

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#Sinan Ateş#Cinayet#Soruşturma
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 14:36

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı, 15 oldu. 

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

TUTUKLU SAYISI 15 OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.A. ve Ç.Z.'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularından sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. A.A. ve Ç.Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 15 oldu. 

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#Sinan Ateş#Cinayet#Soruşturma

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