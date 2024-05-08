Sinan Ateş cinayeti iddianamesi kabul edildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 16 ayın ardından, 22 şüpheliye Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Duruşma tarihinin ve ara kararların yer alacağı tensip zaptının ise henüz hazırlamadığı öğrenildi. İddianamede, Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un olayda ‘müşterek fail’, Doğan Cep ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ise ‘azmettiren’ konumunda olduğu, aralarında Özel Harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbay, Murta Can Çolak ile Cinayet Büroda görevli komiser Mustafa Ensar Aykal’ın da bulunduğu 17 şüphelinin ‘cinayete yardım’ ettiği iddia ediliyor.

EŞİNDEN MAHKEMEYE TEPKİ

İddianamenin kabul edilmesini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda” dedi.