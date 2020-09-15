Şimdilik güvendeler

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Murat KÜÇÜK / DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

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Bolu’da 16 kızıl geyiğin ihaleyle avlanacağı duyuruldu.

İhale ile avlanmasına izin verilecek olan geyikler için ihalelerde muhammen bedel fiyatları ise 8 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL arasında belirlendi. İhale kentte tepki çekti. Tepkiler üzerine Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve hayvanseverler, Bolu İdare Mahkemesi´ne yürütmenin durdurulması yönünde başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Bolu İdare Mahkemesi, 16 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihalede eksik hususların giderilmesi ve delillerin toplanması için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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