Şimdilik evde kaldılar

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Hayvanseverler, köpekleri taşıyacak yer bulamadıkları için yıkım ertelendi. Göktürk Hayvanseverler Derneği’nin bakımını üstlendiği 25 yıllık barınağın dün sabah yıkılması bekleniyordu. Kaymakamlık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) köpeklerinin toplatılması için yazı yazılmıştı. İddiaya göre İBB ‘yer olmadığı’ gerekçesiyle talebi reddetmişti. Barınağın yıkılması için sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri ile iş makineleri Kemerburgaz Ormanı’na geldi. Barınaktaki köpekleri koyacak yer bulunamadığı için yıkım yapılamadı. Ekipler tutanak tutarak barınaktan ayrıldı.