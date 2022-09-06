Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şimdilik evde kaldılar

Güncelleme Tarihi:

#Barınak#Göktürk#Hayvanseverler
Şimdilik evde kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

İstanbul Göktürk’teki 150’si tehlikeli ırk olan 305 hayvanın bakıldığı barınağın yıkımı için düne kadar verilen süre doldu.

Haberin Devamı

Hayvanseverler, köpekleri taşıyacak yer bulamadıkları için yıkım ertelendi. Göktürk Hayvanseverler Derneği’nin bakımını üstlendiği 25 yıllık barınağın dün sabah yıkılması bekleniyordu. Kaymakamlık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) köpeklerinin toplatılması için yazı yazılmıştı. İddiaya göre İBB ‘yer olmadığı’ gerekçesiyle talebi reddetmişti. Barınağın yıkılması için sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri ile iş makineleri Kemerburgaz Ormanı’na geldi. Barınaktaki köpekleri koyacak yer bulunamadığı için yıkım yapılamadı. Ekipler tutanak tutarak barınaktan ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barınak#Göktürk#Hayvanseverler

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger