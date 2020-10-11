Şimdi pişman

Çeltik, Berfin’in yüzüne asit atıp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin, tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum’da tedaviye alınan Berfin, sağ gözünü kaybetti ve geçirdiği ameliyat ile gözkapakları, dudağı yeniden yapıldı. Saldırının ardından tutuklanan Çeltik, İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 9 Nisan’da Berfin, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Çeltik hakkındaki şikâyetini geri aldı. Bu olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

‘KARARIM YANLIŞTI’

Aradan geçen ayların ardından Çeltik’i affederek yanlış bir karar verdiğini aktaran Berfin, “Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum” diye konuştu.