Şimdi kasa kaybetti

Kapatılan işyerleri arasında 60 bin 188 ile kahvehaneler ilk sırada yer aldı. Yasağa rağmen bazı kahvehaneler camlarına perdeleri çekip, kepenkleri indirerek oyun oynatmaya devam etti. Bazı kişiler ise evlerinin bir bölümünü, kullanılmayan depoları kahvehaneye çevirerek oyun oynatmaya devam etti. Kahvehane müdavimi olan okey ve kâğıt oyunu tutkunlarının ‘koronavirüs’ salgın tehdidini hiçe sayarak bir araya geldikleri, yapılan çok sayıda baskınla ortaya konuldu.



YASAĞI DELDİLER



Yapılan baskınlarda “Evde kal” çağrısına uymayan, yasağı delen okey ve oyun tutkunlarına ceza yağdı. Koronavirüs kapma veya hastalığı yayma riskini göze alarak bir araya gelen, virüse davetiye çıkartan ‘okey’cilere yönelik yapılan baskınlarda 9 bin 428 kişiye 30 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Yasağa rağmen gizliden kahvehaneleri açan bin 73 kahvehane mühürlenirken, işletme sahiplerine ise idari para cezasının yanı sıra, ‘salgın hastalık yayma’dan da adli işlem başlatıldı.