Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

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Ormanlarımız şu günlerde iyiden iyiye etkisini gösteren sonbaharla birlikte yeşilden sarıya, turuncuya hatta kırmızıya dönen renkleriyle büyüleyici birer atmosfer oluşturuyor. Dolayısıyla ulu ağaçlar arasında yürüyüşler yapıp, ormanlık alanlardaki şelale ve göllerde keşfe çıkmanın tam zamanı…



Hazır zamanı gelmişken seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Didem Mutçalıoğlu, Bahar Gündoğdu, Erdoğan Gümüş ve turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay'a ‘Sonbaharın en çok yakıştığı ormanlar hangileri?’ diye sordum. 10 şehirden birbirinden güzel 12 adresi önerdiler...

Şehrin kaçış adresi: Aydos Ormanı / İstanbul

İstanbul'da Kartal ilçesinin en kuzeyinde yer alan Aydos Ormanı adeta cennetten bir parça… İlçenin batısında yer alan Kayışdağı Ormanı ve Büyükbakkalköy Ormanlık Alanı'yla birlikte büyük bir hat oluşturuyor. Bahar Gündoğdu, “Aydos, şehrin kalabalığından sıyrılıp gün içinde ya da hafta sonları mini bir terapi arayanların en çok tercih ettiği adreslerin başında geliyor” dedi ve ekledi:



“Şehrin içinde yer almasından dolayı ormanlık alana ulaşım kolay ve rahat. Aydos’ta gezilecek iki güzel yer bulunuyor. Biri doğası ve manzarasıyla büyüleyen Aydos Tepesi… Diğeri de doğa yürüyüşü ve piknik yapabileceğiniz Aydos Gölü…”



Aydos Ormanı



Oksijen deposu: Kemerburgaz Kent Ormanı / İstanbul



İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin Göktürk Pirinççi Köyü mevkii üzerinde yer alıyor Kemerburgaz Kent Ormanı... Alibeyköy Baraj Gölü’nün kuzeyinde bulunan orman, 5 milyon 283 bin 429 metrekarelik alanıyla tam bir oksijen deposu...



“Burası, şehrin kaçış noktalarından bir tanesi. Arabayla çok kolay bir ulaşımı var” diyen Bahar Gündoğdu, "Geniş bir yüzölçümüne sahip olan ormana; Mağlova Kapısı, Mimarsinan Kapısı ve Mihrimah Kapısı olmak üzere üç farklı kapıdan giriş yapılıyor” dedi ve ekledi:



“Sonbaharda harika bir manzara oluşuyor. Güneşli bir havada giderseniz piknik keyfi de yapabilirsiniz. Ayrıca ormanın derinliklerinde yer alan Seyir Kulesi’ne gitmenizi öneririm. Şehri kuş bakışı izleyebileceksiniz.”

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Metroyla ulaşmak çok kolay: Atatürk Kent Ormanı / İstanbul

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan ve daha önce ‘Hacıosman Korusu’ adını taşıyan orman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek 19 Mayıs 2020'de ‘Atatürk Kent Ormanı’ olarak yeniden açıldı.

Hacıosman, Derbent, Ferahevler ve Darüşşafaka semtleri arasında yer alan bölge için Nurgül Büyükkalay, “Giriş için herhangi bir ücret ödenmiyor. Metroyla kolay ulaşımı sayesinde İstanbullular için nefes alacak harika bir yer” dedi ve ekledi:

“Çıtkuşu Parkuru, Su Parkuru ve Orman Parkuru başta olmak üzere toplam uzunluğu 12 kilometreyi bulan yürüyüş parkurları sizi bekliyor. Orman, bitki popülasyonu açısından da oldukça zengin. Fıstık çamı, mazı meşesi, sapsız meşe, karaçam ve akkavak gibi ağaç türleri popülasyonun büyük kısmını oluşturuyor. Ayrıca alanda farklı büyüklüklerde üç gölet ve çocuk oyun alanları da bulunuyor.”



Atatürk Kent Ormanı



Çok popüler: Yedigöller Milli Parkı / Bolu

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Yedigöller, Bolu’nun 42 kilometre kuzeyinde yer alıyor. 1965’te milli park ilan edilen alanda irili ufaklı yedi göl bulunuyor. Bu göller, aralarında 100 metre yükselti farkı bulunan iki plato üzerinde yer alıyor. Yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı olan göllerin en büyüğü Büyükgöl.

Erdoğan Gümüş, “Burası; sessiz ve sakin ortamı, muhteşem manzarası, doğa yürüyüşü yapmaya elverişli arazi yapısı, şelaleleri ve gölleriyle sonbahar için ideal” ifadelerini kullandı ve detaylandırdı:

“Milli park içindeki ‘Kapankaya Manzara Seyir Yeri’ne çıkarak gölleri ve manzarayı seyredebilirsiniz. Geyik üretme istasyonu, anıt ağaç, dilek çeşmesi, gülen kayalar da ziyaret edebileceğiniz yerler arasında yer alıyor. Yedigöller’de doğaseverler için ayrılmış kamp yerlerinin olması da bir avantaj. Kamp dışında bungalov tarzı evlerde konaklama imkânı da bulunuyor.”





Yedigöller



Orman zengini: Gölyaka- Düzce Ormanları / Düzce



Düzce; iklimi, arazi yapısı ve doğal su kaynakları bakımından oldukça zengin bir şehir... Bu nedenle ormanların gelişmesine çok uygun ve neredeyse yüzde 50’si ormanlık alanlardan oluşuyor. Özellikle Gölyaka civarındaki ormanlar, sonbaharda rengârenk görüntüleriyle adeta büyülüyor.



Didem Mutçalıoğlu, “Gölyaka çevresindeki şelalelere ve yaylalara giden yollar bu ormanların içinden geçiyor. Bölgedeki ağaç çeşitliliği de çok fazla. Her adım attığınızda sizi; kayın, köknar, ceviz, porsuk, gürgen ve ıhlamur gibi çeşit çeşit yapraklı ağaçlar karşılıyor” dedi ve detaylandırdı:

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-- Ağaçların hepsi sonbaharda turuncu ve sarının her tonuyla tam bir renk cümbüşü yaşatıyor. Ormanlık alanda karşınıza çıkacak başka güzellikler de var üstelik... Örneğin, Güzeldere Şelalesi… Merdivenlerle ulaşılan şelale, 120 metreden dökülürken harika manzaralar sunuyor. Şelalenin ihtişamı doğa ve renklerle birleşince ortaya doyumsuz bir görüntü çıkıyor.



-- Araçla ormanın içinden biraz daha yukarılara doğru devam ederseniz Düzce yaylaları sizi selamlayacak. En popülerleri Balıklı ve Pürenli Yaylaları. Çam, gürgen ve kayın ormanlarıyla çevrili yaylaların içinden geçen dereler ve küçük göletlerin çevresi sonbahar aylarında çiğdem çiçekleriyle kaplı oluyor. Harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti.





Güzeldere Şelalesi



Sonbahar yürüyüş rotası: Yenice Ormanları / Karabük



Türkiye’nin en büyük blok ormanları olan Yenice Ormanları, Karabük il sınırları içinde yer alıyor. Burası Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil korunması gereken 100 orman alanı içinde gösteriliyor.



Yenice Ormanları içindeki yürüyüş yollarının toplam 396 kilometre olarak belirlendiğini hatırlatan Erdoğan Gümüş, "Bu mesafenin 210 kilometresinin uluslararası platformda ‘grande randonnee’ olarak bilinen sisteme uygun şekilde kırmızı-beyaz boyayla işaretlenmiş olması bir avantaj" dedi.

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Gümüş, orta zorluktaki yürüyüş rotalarına dair şu önerileri paylaştı:

İncebacaklar Köyü - Şekermeşe (14 km)

Şekermeşe - Meyri - Eğriova Eskipazar Göleti (15 km)

Eğriova Eskipazar Göleti - Sorgun Yaylası (17 km)

Sorgun Yaylası - Keltepe Zirve - Eğriova Karabük Göleti (12 km)





Yenice Ormanları



Sorgun Göleti Tabiat Parkı / Ankara



Ankara'nın Güdül ilçesi sınırları içinde bulunan Sorgun, özellikle Ankara ve yakın çevresinden kamp kurmak isteyenlerin tercihi. Mavi ile yeşilin buluştuğu gölet ve çevresi, 2011 yılında tabiat parkı olarak tescil edildi.



Erdoğan Gümüş, “Gölün hemen yanı başındaki Sorgun Yaylası’nın geniş çayırları ve etrafı saran sarıçam ormanlarının oluşturduğu muhteşem görüntü, doğa yürüyüşçülerinin, çadırlı ya da karavanlı kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor” dedi.

Gümüş, yürüyüş rotası ile ilgili olarak da şu önerilerde bulundu:

“Sorgun köyünden başlayıp Sorgun Yaylası'nı da geçerek tamamen ormanlık araziden oluşan ve şartlara göre uzatılıp kısaltılabilecek bir rota yürümek mümkün. Gölün etrafını dolaşan ortalama 7 kilometrelik kolay güzergâhı da tercih edebilirsiniz.”

Gölleriyle ön plana çıkıyor: İğneada Longoz Ormanları / Kırklareli



Bir milli park olan İğneada, gür ağaçların kapladığı longoz ormanları, gölleri ve patikalarıyla doğa yürüyüşü yapmak için harika bir rota. Beyaz nilüfer çiçekleri, su menekşesi, ülkemizin ender bulunan su bitkilerinden göl soğanı ve bataklık eğreltisi ise longozda göreceğiniz zarif bitkilerden bazıları…



“Ormanlık alanda Mert Gölü, Hamam Gölü, Saka Gölü, Pedina Gölü ve Erikli Gölü olmak üzere beş adet göl var” diyen Nurgül Büyükkalay şöyle devam etti:

-- Bunlardan Mert Gölü, doğa aktivitelerinin yapıldığı göl. En popüler aktivite ise kano... Göl kenarından kano kiralayabiliyorsunuz. Ormanları yürüyerek ve dağ bisikletiyle gezebilirsiniz. Dahası İğneada ülkemizin en önemli kuş gözlem noktalarından biri. Fotoğraf safarileri ve kuş gözlemciliği turlarına da katılabilirsiniz. Özellikle çocuklu ailelere tavsiye ederim.

-- Tüm bunların dışında İğneada, harika bir kamp adresi. Yemyeşil doğasında kamp tecrübesi yaşamak isterseniz Mert Gölü, Limanköy ve Âşıklar çevresinde çeşitli kamp alanları mevcut. Bölgede konforlu çadırlarda konaklayacağınız glamping tesisi de bulunuyor.



Keşfedilmeyi bekliyor: Alaçam Ormanları- Dursunbey / Balıkesir



Alaçam Ormanları’na ev sahipliği yapan Balıkesir’in Dursunbey ilçesi; havası, doğası ve misafirperver insanlarıyla nefes almak için gizli bir kaçış yeri.

Nurgül Büyükkalay, “Dağ turizmi ve kampçılığa ilgisi olanlar için Alaçam, temiz havası ve yemyeşil doğasıyla harika bir seçenek” dedi ve şu noktaların altını çizdi:

-- Bu ormanlar önemli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu türlerden bazıları; ortanca ağaçkakan, alaca ağaçkakan, kirazkuşu, gökdoğan ve orman toygarı… Ayrıca Dursunbey ilçesi, mesire ve piknik alanlarıyla ünlü… En çok ziyaretçi ağırlayan yer ise Saz Mesire Yeri. Su Çıktı Deresi kenarında, kavak ağaçlarının gölgelediği güzel bir dinlenme alanı.

-- Bölgede Roma döneminden kalma bir yerleşim yeri olan Hadrianeia Antik Kenti de ziyaret edebileceğiniz önemli yerlerden. Doğayla baş başa vakit geçirdikten sonra Dursunbey’de yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Özellikle türkülere konu olan ‘tirit’ yemeğini denemelisiniz.





Alaçam Ormanları



Kanyonlarla özel: Küre Dağları Milli Parkı / Kastamonu

Kastamonu sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, doğası ve yaban hayatı çeşitliliğiyle çok özel bir yer. 100 bin hektardan daha büyük bir alana yayılan milli parkın neredeyse her yeri ormanlık… Nereye baksanız, nereye gitseniz muhteşem manzaralarla karşılaştığınız bir bölge. Yılın şu zamanları ziyaretçilerine tam bir sonbahar rüyası yaşatıyor.

Didem Mutçalıoğlu, “Devasa ormanlık alanın içinde çok fazla doğal hazine saklı. Örneğin bölgede birçok kanyon yapısı bulunuyor. Bunlardan Çatak, Valla ve Horma kanyonları her yıl ziyaretçi akınına uğruyor” dedi ve ekledi:

“Çatak Kanyonu, cam terasıyla nefes kesici bir manzara sunuyor. Valla Kanyonu ise hem kanyon manzarası hem de kanyona giden patika yolun güzelliğiyle insanı büyülüyor. Horma Kanyonu’nun farkı ise kanyonun içinden yapılan platformla ilerleyebiliyor olmanız. Bu yolun sonu Ilıca Şelalesi’ne çıkıyor.”





Horma Kanyonu



Orman açıklıklarından oluşan bir bölge: Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı – Boyabat / Sinop



Sinop’un Boyabat ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, gürgen ve meşe ağaçları, kayalık alanlar ve orman açıklıklarından oluşan bir bölge.

Mehmet Altay, “Özellikle volkanik bazalt kayalıkları fotoğrafçıların oldukça dikkatini çekiyor. Sonbaharda kırmızı ve turuncu renk tonları ile tabiat anıtı adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. Tabiat anıtının içinde şirin köprülerin bulunduğu keyifli bir yürüyüş rotası da var” dedi.





Bazalt Kayalıkları | Fotoğraf: Mehmet Altay / Instagram: @mehmetaltie

Ormanlık bölgedeki güzeller: Serik / Antalya



Meksika’nın ünlü ‘cenote’lerini gezmek her gezginin hayalidir. Ülkemiz doğal güzellikler bakımından o kadar zengin ki Meksika’daki bu oluşumları andıran doğal havuzları Serik’in ormanlarında keşfetmek mümkün.





Serik | Fotoğraf: Mehmet Altay / Instagram: @mehmetaltieMehmet Altay,dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:

“Gökbüvet tam olarak tropik ülkelerde gizli yollardan geçilerek ulaşılan, filmlerde gördüğümüz masalsı yerleri andırıyor. Bu havuzlara ulaşmak ciddi bir yürüyüş, efor ve hatta zaman zaman kaya tırmanışları yapmayı gerektiriyor. Ama bu yolculuk sonunda gördüklerinize fazlasıyla değiyor. Bu bölgelerde telefon şebekeleri zayıf olduğu için oluşabilecek herhangi bir aksiliğe karşı yalnız gitmemekte fayda var.”