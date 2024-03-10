Şimdi de suçu KADES’e attı

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ANKARA’da avukat Belen Nesil Çoşğun (24), evli ve bir çocuk babası olan, Kahramanmaraş’ta oteli bulunan Muhammet Balcı ile duygusal birliktelik yaşıyordu. 15 Haziran 2023 günü çift Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat yatağında vurulmuş halde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay sabahı tarafların tespit edilemeyen nedenle tartışmaya başladığı, o sırada Çoşğun’un kullandığı cep telefonuna yüklü olan Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) 3 kez basarak yardım istediği, şüphelinin Kahramanmaraş’tan getirdiği ruhsatsız tabanca ile 1 kez ateş ederek genç avukatı öldürdüğü kaydedildi. Balcı hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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BİR GARİP SAVUNMA

Davanın ikinci duruşması 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde görüldü. Duruşmaya sanığın yaptığı savunma damga vurdu. Balcı, yatak odasının dışında, evin diğer banyosunda bulunan atış artığı için “Yatak odasının dışında bulunan artış artığı ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Olaydan 1 hafta önce, Kahramanmaraş’tan döndükten sonra beraber atış poligonuna gitmiştik. Atış yapmıştık. Oradan kalma olduğunu düşünüyorum” iddiasında bulundu.

‘ben bastım’ demişti

Balcı, olay günü 3 kez KADES uygulamasına basılmasıyla ilgili olarak ilk duruşmada “Yanlışlıkla ben bastım” savunması yapmıştı. KADES uygulamasının eksiklikleri bulunduğunu savunan ve eleştiren Balcı, “Bulunduğumuz evde güvenlik butonu var. Eğer tehdit altında olsaydı güvenlik butonuna basabilirdi. 1 dakika içinde polis kapıya gelirdi. Binanın önünde güvenlik, polis bekliyor. KADES’e basıldıktan sonra 15-20 dakika sonra polis geliyor. KADES uygulamasında bir ses kaydı olsaydı, ben burada olmazdım, yargılanmazdım. KADES uygulamasının eksikliği nedeniyle ben burada sanık olarak yargılanmaktayım” diye konuştu.

Avukat Belen Nesil Çoşğun, bir rezidansta yatakta vurulmuş halde bulundu.

‘KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞIYORLARDI’

- SANIK tarafının dinlenilmesini istediği tanıklar çelişkili beyanlarda bulundu. Tanık V.Y. çiftin arasında kıskançlık nedeniyle tartışmalar olduğunu, Balcı’nın genç avukatın erkek arkadaşlarının olmasına karşı çıktığı için tartıştıklarını gördüklerini anlattı. Savunmaların ardından mahkeme esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın savcılığa verilmesine karar verdi.