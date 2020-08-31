ŞIRNAK (AA)
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Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Batman'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Uysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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