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HaberlerGündem HaberleriSilopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti
GeriGündem Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti
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ŞIRNAK (AA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti

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Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Batman'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Uysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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