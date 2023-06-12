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Silivri'de sahte alkol imalathanesine operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Sahte Alkol#Sahte Alkol İmalathanesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 19:03

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Silivri'de sahte alkol yapılan imalathaneye yapılan operasyonda 11 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çeltik Mahallesi'nde deterjan imalathanesi süsü verilen bir iş yerinde sahte alkol üretildiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 11 ton etil alkol, 1 adet elektrikli damıtma cihazı, 2 adet soğutucu fan, 1 adet kaplama cihazı, 1 adet alkolmetre, 1 adet poşetleme makinesi, 1 adet dalgıç pompa, 2 bin adet kapak ve çok sayıda boş bidon ve fiber tanklar ele geçirildi. Operasyonla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 

Silivride sahte alkol imalathanesine operasyon

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#Silivri#Sahte Alkol#Sahte Alkol İmalathanesi

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