Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü öldü

Kaza, saat 12.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkisinde meydana geldi. 34 UP 8684 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer Dalğali bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü altında park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Ömer Dalğali araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ömer Dalğali'yi araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Ömer Dalğali yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer kamyonetin sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.