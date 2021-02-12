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Gündem
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı

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Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı
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SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, köprü altında park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Silivride park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı
Kaza, saat 12.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkisinde meydana geldi. 34 UP 8684  plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer D. bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü altında park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Ömer D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ömer D'yi araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Ömer D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer kamyonetin sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Silivride park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı

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