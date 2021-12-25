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Silivri'de korkunç olay! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu

#Istanbul#Silivri#Kadın Cesedi
Silivride korkunç olay Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de bulunan ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye (37) ait olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kedi beslemeye gelen 2 kişi yanmış cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğunu belirledi.

Feizi'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ayrıca Feizi'nin geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybettiği, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Feizi'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruyor. Kadının ölümü ile ilgili eşi, komşusu ve Feizi'yi ormanlık alana getiren taksi şoförü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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