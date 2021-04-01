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Gündem
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Silivri'de gece kulübüne baskın

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Silivri'de gece kulübüne baskın

SİLİVRİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Baskında, alkol servisinin yapıldığı belirlenen mekandaki 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulandı. Gece kulübü ise belediye ekiplerince mühürlendi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne dün akşam saat 19.30'da baskın düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen gece kulübünde müzik eşliğinde içki servisi yapıldığı görüldü. 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulanırken, gece kulübü ise belediye ekiplerince mühürlendi.

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